На Кубани началась атака беспилотников, в окрестностях Краснодара работает ПВО

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. По всей территории объявлена беспилотная опасность.

«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА», — сообщил глава города Евгений Наумов.

На всей территории края действует режим «Беспилотная опасность». Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.