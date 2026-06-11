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Регион
11 июня, 01:52

На Кубани началась атака беспилотников, в окрестностях Краснодара работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. По всей территории объявлена беспилотная опасность.

«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА», — сообщил глава города Евгений Наумов.

На всей территории края действует режим «Беспилотная опасность». Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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