Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разошёлся в оценках ситуации с заявлениями, звучащими в последние месяцы со стороны украинских властей. Как он заявил в интервью украинскому радио Radio NV, разговоры о наступлении переломного момента в конфликте и серьёзном изменении баланса сил являются бредом.

«Все рассказы о том, что произошёл переломный момент в войне, что Украина перевернула там всё с ног на голову, и теперь дойдёт до Кремля — это всё бред», — заявил он.

Кулеба подчеркнул, что страна продолжает сталкиваться с комплексом серьёзных проблем. По его словам, напряжённой остаётся не только ситуация, связанная с боевыми действиями, но и состояние экономики. В числе наиболее чувствительных направлений он назвал энергетический сектор.

Он также призвал трезво оценивать текущие риски. Комментируя оптимистичные заявления, которые всё чаще звучат среди окружения главаря киевского режима Владимира Зеленского, он напомнил о сохраняющихся трудностях с подготовкой к зиме.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в конфликте России и Украины сейчас наступает «переломный момент». Он добавил, что нужен новый импульс в усилиях по установлению мира и одновременно усиление долгосрочных санкций и других рычагов воздействия. Министр призвал всех членов НАТО «внести свой вклад в оборону Украины», заявив, что «эта инвестиция принесёт самые большие мирные дивиденды в жизни».