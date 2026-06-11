Hürriyet: В Турции 27 «звёздам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

В Турции прокуратура потребовала до десяти лет тюрьмы для 27 подозреваемых — местных «звёзд» OnlyFans. Им вменяют распространение порнографии и отмывание доходов. Ещё пять участниц платформы объявлены в розыск. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путём доходов», — пишет издание.

Ещё пять активных участниц платформы, находящихся за границей, объявлены в розыск. Часть подозреваемых признали, что публиковали контент и получали доход, но подчеркнули, что выплачивали налоги. Другие отрицают использование ресурса.

Доступ к платформе в Турции запрещён с июня 2023 года решением суда. Несмотря на это, подозреваемые продолжали пользоваться OnlyFans и рекламировали свои страницы через доступные в стране соцсети.

В феврале силовики провели операцию по задержанию «звёзд» платформы и конфисковали у них средства на сумму почти 6,9 миллиона долларов.

Ранее хакеры заявили о взломе OnlyFans и доступе к данным примерно 340 миллионов пользователей, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов, рейтинги авторов и частичную информацию о платёжных картах. Подтверждения полноценного взлома от самой площадки пока нет, а эксперты по кибербезопасности не исключают, что база могла быть собрана из старых утечек и открытых профилей.