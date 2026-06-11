Запад должен понимать, что атаки по территории России не заставят её капитулировать. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. <…> Сейчас всё становится серьёзнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — предупредил он.

По словам профессора, Запад перешёл все красные линии в попытке спровоцировать Россию, не понимая, что у них нет никакой возможности противостоять Москве. В РФ не раз предупреждали, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, а любые такие грузы становятся законной целью для России.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться прямым военным конфликтом между Францией и Россией. Политик назвал такой сценарий безумием и подчеркнул, что попытки ускорить европейскую интеграцию Киева создают для ЕС не только политические, но и военные риски. Дюпон-Эньян предупредил, что в этом случае Франции придётся воевать с Россией.