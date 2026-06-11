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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 03:33

Кувейт временно закрыл воздушное пространство в связи с «иранской агрессией»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Кувейт временно закрыл воздушное пространство, рейсы перенаправляют в запасные аэропорты. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Управление гражданской авиации Кувейта уведомило о временном прекращении полётов в воздушном пространстве страны. Данная мера, как подчёркивается в заявлении, носит превентивный характер и предпринята в связи с «иранской агрессией».

КСИР нанёс удары по американским F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании
КСИР нанёс удары по американским F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании

Ранее американские военные завершили новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Под атаку попали средства военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны. В Вашингтоне назвали операцию ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» со стороны Ирана. Кроме того, в командовании также подчеркнули, что войска сохраняют боеготовность и готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости.

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Алена Пенчугина
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