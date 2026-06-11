Кувейт временно закрыл воздушное пространство в связи с «иранской агрессией»

Управление гражданской авиации Кувейта уведомило о временном прекращении полётов в воздушном пространстве страны. Данная мера, как подчёркивается в заявлении, носит превентивный характер и предпринята в связи с «иранской агрессией».

Ранее американские военные завершили новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Под атаку попали средства военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны. В Вашингтоне назвали операцию ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» со стороны Ирана. Кроме того, в командовании также подчеркнули, что войска сохраняют боеготовность и готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости.