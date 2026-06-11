Скалолаз упал с 15-метровой высоты в московском спорткомплексе ЦСКА

Скалолаз сорвался с 15-метровой высоты в Центре скалолазания ЦСКА на улице 3-я Песчаная в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.





Несчастный случай произошёл вечером 9 июня. Спортсмен упал на пол при использовании автоматической страховки Perfect Descent. По предварительным данным, повреждение произошло в средней части стропы. После падения скалолазу вызвали скорую помощь и направили в больницу. Точной информации о его состоянии пока нет.

Представители ЦСКА заявили, что приостановили эксплуатацию всех автоматических страховок, которые находились в использовании. Оборудование изъяли до завершения проверки. Следующая сертификация автостраховок была запланирована на октябрь 2026 года. Это уже второй случай падения спортсмена в этом комплексе. Предыдущий инцидент произошёл 23 февраля 2025 года. Тогда у мужчины диагностировали ушибы стоп и перелом кости одной стопы. Предварительно, он нарушил технику безопасности.

Ранее в Москве 18-летняя девушка сорвалась с восьмого этажа во время празднования дня рождения подруги. Она с друзьями пришла поздравить именинницу, которой только что исполнилось 17 лет. Около полуночи подростки переместились на улицу, а в четыре часа утра компания расположилась на подоконнике лестничной клетки восьмого этажа. В какой-то момент девушка по неосторожности упала и приземлилась на козырёк подъезда. От полученных травм москвичка скончалась на месте.