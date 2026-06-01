Москвичка сорвалась с 8-го этажа во время празднования дня рождения подруги

Празднование дня рождения в ночь на 1 июня обернулось трагедией для юной жительницы Москвы. 18-летняя гостья мероприятия случайно сорвалась с восьмого этажа и разбилась. По данным сайта MK.ru, она с друзьями пришла поздравить именинницу, которой только что исполнилось 17 лет.

Около полуночи подростки переместились на улицу. По словам соседей, молодёжь шумела на детской площадке. Примерно в час ночи мать виновницы торжества убрала за ними мусор и ушла спать, а гости зашли в подъезд и начали бродить по этажам — некоторые жильцы жаловались на шум.

В четыре часа утра компания подростков расположилась на подоконнике лестничной клетки восьмого этажа, и в какой-то момент 18-летняя девушка по неосторожности упала, приземлившись на козырёк подъезда. От полученных травм москвичка скончалась на месте.

