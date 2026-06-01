ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 12:03

Москвичка сорвалась с 8-го этажа во время празднования дня рождения подруги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Празднование дня рождения в ночь на 1 июня обернулось трагедией для юной жительницы Москвы. 18-летняя гостья мероприятия случайно сорвалась с восьмого этажа и разбилась. По данным сайта MK.ru, она с друзьями пришла поздравить именинницу, которой только что исполнилось 17 лет.

Около полуночи подростки переместились на улицу. По словам соседей, молодёжь шумела на детской площадке. Примерно в час ночи мать виновницы торжества убрала за ними мусор и ушла спать, а гости зашли в подъезд и начали бродить по этажам — некоторые жильцы жаловались на шум.

В четыре часа утра компания подростков расположилась на подоконнике лестничной клетки восьмого этажа, и в какой-то момент 18-летняя девушка по неосторожности упала, приземлившись на козырёк подъезда. От полученных травм москвичка скончалась на месте.

«Узнали от санитарки»: В Хабаровске 76-летний мужчина сгнил заживо на больничной койке
«Узнали от санитарки»: В Хабаровске 76-летний мужчина сгнил заживо на больничной койке

Ранее увлечение вирусными трендами обернулось тяжёлой травмой для россиянки. Она решила снять эффектный ролик, где нужно ударить бутылкой шампанского о твёрдую поверхность, чтобы пустить фонтан, но всё пошло не по плану.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar