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Регион
11 июня, 04:55

Организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьеве частично признал вину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Частично признал вину по делу о хищениях денежных средств у участников спецоперации в Шереметьево один из организаторов этих хищений — Алексей Кабочкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Кабочкин признал вину в организации преступного сообщества, действующего на территории аэропорта Шереметьево с целью хищения средств у граждан участников СВО», — говорится в заявлении.

Обвиняемая по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признала вину
Обвиняемая по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признала вину

Напомним, Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов уголовного дела о хищении денег у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево к суровым срокам — от 10 до 17 лет. Злоумышленники намеренно выбирали жертвами участников СВО. Их схема включала услуги такси: сначала пассажирам объявляли обычную цену, но в конце поездки сумма резко увеличивалась. Если отказывались платить, угрожали физической расправой.

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Тимур Хингеев
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