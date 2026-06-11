Организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьеве частично признал вину

Частично признал вину по делу о хищениях денежных средств у участников спецоперации в Шереметьево один из организаторов этих хищений — Алексей Кабочкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Кабочкин признал вину в организации преступного сообщества, действующего на территории аэропорта Шереметьево с целью хищения средств у граждан участников СВО», — говорится в заявлении.

Напомним, Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов уголовного дела о хищении денег у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево к суровым срокам — от 10 до 17 лет. Злоумышленники намеренно выбирали жертвами участников СВО. Их схема включала услуги такси: сначала пассажирам объявляли обычную цену, но в конце поездки сумма резко увеличивалась. Если отказывались платить, угрожали физической расправой.