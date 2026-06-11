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Регион
11 июня, 04:57

Системы ПВО сбили 11 БПЛА ВСУ в Тульской области за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили 11 украинский беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью. Об этом сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

На Кубани началась атака беспилотников, в окрестностях Краснодара работает ПВО
На Кубани началась атака беспилотников, в окрестностях Краснодара работает ПВО

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 330 беспилотников Вооружённых сил Украины над 12 российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей. Украинские дроны сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым.

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Тимур Хингеев
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