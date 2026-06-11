В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием работодателей

В России обсуждают запуск нового механизма формирования дополнительной пенсии. Предполагается, что средства на будущие выплаты будут перечислять работодатели, а сотрудники станут участниками программы автоматически. Об этом газете «Известия» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

На финансовом рынке продолжается работа над параметрами новой пенсионной модели, которая получила название установленная пенсионная программа (УПП). Предложения уже обсуждаются с профильными министерствами. Как предполагается, после трудоустройства работник будет автоматически подключаться к системе. При этом за ним сохранится возможность отказаться от участия.

Средства на будущую пенсию планируется направлять на персональный счёт в негосударственном пенсионном фонде. Затем НПФ будет инвестировать накопления, чтобы сохранить их покупательную способность и обеспечить дополнительный доход. Получить деньги гражданин сможет после достижения пенсионного возраста. Новый инструмент станет дополнением к действующей программе долгосрочных сбережений, а не её заменой.

Если ПДС ориентирована на самостоятельные взносы россиян и предусматривает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно, то в случае с УПП такой меры поддержки не планируется. Вместо этого рассматривается возможность предоставления налоговых преференций компаниям и участникам программы. По словам представителей отрасли, концепция уже получила положительную оценку со стороны Минфина, Минтруда и Минэкономразвития. Сейчас ведётся проработка отдельных механизмов, после чего инициативу планируют представить правительству.

В НАПФ считают, что потенциал такого инструмента остаётся значительным. Сегодня через корпоративные пенсионные схемы дополнительные накопления формируют лишь около 2,8 млн человек из более чем 74 млн занятых в экономике. При расширении охвата число участников может вырасти примерно до 15 млн.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России, которым исполняется 80 лет в июне текущего года, могут рассчитывать на повышение выплат уже в июле. Действующее законодательство предусматривает увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости в два раза. Кроме того, с 2025 года в неё дополнительно включается надбавка за уход, что влияет на итоговый размер выплат.