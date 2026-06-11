Один человек погиб, четверо ранены при стрельбе в Красноярском крае

В Красноярском крае произошла стрельба из-за громкой музыки. Инцидент случился в Иланско-Нижнеингашском округе. Местный житель поссорился с соседями, которые шумели, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

В результате стрельбы один человек погиб на месте, ещё четверо получили ранения и были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Преступник задержан, с ним работают правоохранительные органы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по фактам убийства и покушения на убийство нескольких лиц. Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в столичном районе Гольяново полицейские оперативно задержали мужчину, открывшего огонь по молодым людям и ранившего подростка. Конфликт разгорелся в ночь на 2 июня на Амурской улице. Группа несовершеннолетних громко общалась возле подъезда. Их поведение не понравилось одному из жильцов.