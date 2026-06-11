Киев при эвакуации мирных жителей насильно разлучает родителей с детьми. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее стало известно, что зону принудительного вывоза людей на подконтрольной Киеву части ДНР расширяют. Из сёл Приволье и Малотарановки, а также поквартально из Славянска, Краматорска и Беленького вывозят гражданское население.

По словам Гагина, это делается для того, чтобы занять их дома, особенно многоэтажные железобетонные здания, и превратить их в укреплённые районы. Часто такая «эвакуация» сопровождается грабежами и мародёрством со стороны ВСУ. А сам факт вывоза людей говорит о том, что противник планирует оставить эти территории.

«При том детей, зачастую, эвакуируют в первую очередь, — но отдельно от родителей. Мы сталкивались с подобными историями и в Авдеевке, и в Угледаре, и в других крупных населённых пунктах», — указал он.

Ранее на Харьковском направлении три боевые группы 58-й бригады ВСУ оставили позиции и бежали с окраин посёлка Казачья Лопань. Отступая, они взорвали подвалы с телами своих сослуживцев. Российские штурмовики продолжают наступление.