В Афипском поселении Кубани введён режим ЧС после атаки дронов

В Афипском городском поселении Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации. Решение принято после ночного налёта беспилотных летательных аппаратов, целью которого стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Официальную информацию подтвердил руководитель Северского района Алексей Чеверев. После инцидента на промышленном объекте вспыхнул пожар, потребовавший оперативного реагирования экстренных служб.

Сейчас власти проводят оценку ущерба. Специальные комиссии обследуют жилые дома и другие постройки, владельцы которых обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу и административные органы.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений», — пояснил глава района.

Основное внимание уделяется помощи местным жителям. Пострадавшим гражданам оказывают содействие в расчистке придомовых территорий и уборке дворов от обломков.

Ситуация в населённом пункте остается под контролем местных властей. Режим ЧС позволяет властям оперативно привлекать ресурсы для ликвидации последствий налёта и поддержки населения.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Кроме того, оказалась нарушена газовая магистраль.