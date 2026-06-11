В Москве врачи спасли кошку Минсо, упавшую с 12-го этажа

Двухлетняя кошка по кличке Минсо выжила после падения с 12-го этажа и была спасена врачами Красногвардейской ветклиники. О невероятном случае «Москве 24» рассказали в ГБУ «Мосветобъединение».

«Весь удар приняла на себя лапа. Когда владельцы нашли кошку, то увидели, что сломанная кость оказалась воткнута в землю, а рана загрязнена землёй и травой», — сказано в сообщении.

Хирург-травматолог Павел Артамонов диагностировал у Минсо сложный оскольчатый перелом колена. Кошке экстренно собрали раздробленную кость с помощью металлоконструкций. Сейчас она восстанавливается.

Ветеринары напоминают: открытые окна летом — частая причина тяжёлых травм и гибели животных. Установка защитных сеток поможет избежать трагедии.

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