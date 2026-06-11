Астрофизики прогнозируют слабые магнитные бури уровня G1 12-13 июня

В ближайшие двое суток ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. О приближении магнитных бурь уровня G1 проинформировали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным учёных, месяц в целом выдался довольно тихим, однако пара дней — 12 и 13 июня — всё же испортит общую безмятежность. На Землю окажет влияние корональная дыра, чьё воздействие прогнозировалось заранее, но теперь к нему добавится ещё один фактор.

Речь идёт о слабом выбросе плазмы от продолжительной утренней вспышки, который достигнет планеты 13 июня. Как отметили в лаборатории, по отдельности оба явления не представляют собой ничего примечательного, поскольку дыра характеризуется как средняя, а выброс — как незначительный. Однако их совпадение по времени, согласно оценкам, обеспечит условия для возникновения бурь как минимум класса G1.

Сотрудники лаборатории подчеркнули, что совокупности этих двух событий должно хватить для ощутимого изменения геомагнитного фона. Наблюдения за солнечной активностью продолжаются.

Life.ru рассказывал, что в ночь на 3 июня астрофизики зарегистрировали на Солнце мощную вспышку уровня M9,3. По данным учёных, этот взрыв стал сильнейшим на звезде за минувшие полтора месяца, не добрав до наивысшего класс мощности примерно 7%. Предыдущий рекорд датировался 24 апреля 2026 года, когда произошли сразу два события высшего класса X.