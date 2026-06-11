«Карибский кризис 2.0»: Почему Россия требует вывести ядерные бомбы США из Европы

Россия вновь потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы и ликвидировать всю связанную с ним инфраструктуру. Москва рассматривает такие боеприпасы как стратегическое вооружение и начинает асимметрично отвечать Европе. Политолог Юрий Светов в беседе с «Царьградом» назвал эту позицию демонстрацией твёрдости Кремля на фоне растущего противостояния с ЕС, который всё больше превращается в военно-политический блок.

Отдельную тревогу вызывает Франция — единственная ядерная держава в Евросоюзе, готовая распространить свой «ядерный зонтик» на страны Балтии и Северной Европы у границ России.

Не менее опасны, по словам эксперта, американские боезаряды на базах в Европе, которые находятся в высокой степени готовности и могут быть быстро установлены на самолёты-носители.

«Мы же не держим ядерное оружие у границ США. А когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе, Штаты восприняли это как угрозу и разразился Карибский кризис. Сейчас ситуация повторяется, но наоборот», — указал эксперт.

Светов предупреждает, что удары по хранилищам американского ядерного оружия в Европе при крупном конфликте могут перевести противостояние на принципиально иной уровень. Он напоминает об инцидентах вроде падения бомбы в Паломаресе, подчёркивая реальность угрозы ядерной войны.

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов потребовал убрать из Европы всё американское ядерное оружие. Дипломат отметил, что Москва воспринимает это исключительно как оружие стратегического назначения. Их радиус действия позволяет наносить удары по ключевым гражданским и военным объектам на российской территории.