Москвичка Яна Кривченко представит Россию на «Миссис Мира» в США

На международный конкурс красоты «Миссис Мира» (Mrs. World 2026), который состоится в США в январе, отправится 31-летняя москвичка Яна Кривченко. Об этом ТАСС проинформировали организаторы состязания с российской стороны.

«Мой путь в конкурсах красоты начался ещё в школьные годы, когда я стала школьной «Мисс очарование». Потом обучение в институте, замужество, работа отвлекли от этого увлечения. Но в этом году я вновь вернулась к нему, став Miss Fashion People Awards и получив возможность побороться за титул победительницы национального конкурса красоты для замужних женщин», — рассказала модель.

Модель начала увлекаться конкурсами красоты ещё в детстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianabenati

Она также отметила, что её участие не прошло даром, и теперь все силы брошены на подготовку к самому значимому состязанию в жизни — «Миссис Мира». Яна очень рассчитывает, что с оформлением всех необходимых бумаг проблем не возникнет, а сама она сумеет с честью показать Россию на мировой арене и, если повезёт, снова заполучить главную корону.

Уроженка Таджикистана переехала в Российскую Федерацию, где сейчас совмещает руководство спа-центром в Крыму с должностью бренд-менеджера местного подземного музейного комплекса в Балаклаве. Свободное время Яна посвящает классике мировой литературы и поездкам по разным странам.

Яна Кривченко в этом году выиграла титул Miss Fashion People Awards. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianabenati

Именно Кривченко была признана безоговорочной победительницей завершившегося 5 июня в Москве общероссийского смотра «Миссис Россия Мира — 2026». По окончании финала корону на голову соотечественницы возложила нынешняя обладательница мирового титула Чанита Сидакет Крайторн из Таиланда, которая лично пригласила россиянку побороться за статус самой красивой женщины планеты среди замужних. Всего за звание лучшей на национальном этапе боролись 154 участницы из разных регионов страны.

Красавица руководит спа-центром в Крыму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianabenati

Старейший в мире конкурс для женщин, состоящих в браке, проводится с 1984 года. Россиянки становились его триумфаторами дважды — в 2006 и 2009 годах. По словам организаторов, серьёзнее всего участницы проходят этап интервью, формат которого полностью копирует традиции американских состязаний красоты.

Ранее сообщалось, что россиянка Валентина Алексеева победила в дебютном конкурсе красоты БРИКС в Казани, получив титул «Мисс». Ведущий церемонии Вячеслав Макаров объявил со сцены, что главный приз достаётся участнице из России. В категории «Миссис» первенствовала представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу, а в номинации «Мини мисс» — конкурсантка из Китая. Всего в конкурсе, который включал творческие номера и дефиле в национальных костюмах, участвовали 49 девушек из 17 стран.