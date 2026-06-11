«Сдвинем же бокалы с морсом»: В России хотят заменить тосты здравицами

Алкогольные тосты на праздниках лучше заменить на безалкогольные здравицы — это укрепит русские традиции и поможет детям правильно воспринимать культуру застолий. Такое предложение в беседе с «Абзацем» высказал профессор Международной академии трезвости, психоаналитик Анатолий Глущенко.

По словам эксперта, привычка пить спиртное под пожелания здоровья бессмысленна. Но если родители вместо алкоголя будут наливать себе и детям свежевыжатый сок или морс и произносить тосты, у ребёнка сформируется верное представление о семейных торжествах.

«Когда мы сок свежевыжатый или морс детям налили, а потом говорим: «Ну, давай, на здоровье, сдвинем бокалы», это хорошо. Это и есть традиция здравицы произносить, она идёт из глубины веков, когда существовала традиция стукнуть кружку об кружку, чтобы из ёмкости хозяина в кружку гостя перелилось», — указал он.

Профессор отметил, что здравица даже по звучанию разительно отличается, поскольку имеет оздоравливающий эффект, а не губительный.

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