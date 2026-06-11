Пойманный в Петербурге вор в законе Юська останется в СИЗО до середины июля

В Петербурге по решению суда заключён под стражу криминальный авторитет Юсиф Наруддин оглы Алиев (Руслан Велиев), которого в преступном мире знают как вора в законе Юсуфа Бакинского, Юську или Шамхорского. Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов города.

Алиева будут держать под стражей до 18 июля — пока не решится вопрос о его выдаче Азербайджану. Там ещё в 2004 году был санкционирован его арест. Юську разыскивали за бандитизм, разбой, незаконное лишение свободы и оборот оружия.

В пресс-службе раскрыли детали инкриминируемых Алиеву преступлений. В августе 1994-го в столице Азербайджана Баку он в составе группировки похитил гражданина А. Жертву на протяжении трёх суток держали взаперти, избивая и подвергая истязаниям, чтобы выбить из родных 182 тысячи долларов. Ещё один эпизод датирован февралём 1995 года: тогда Юська принял участие в вооружённом нападении и похищении гражданина Е. Пленника мучили четыре дня, добиваясь выкупа в 150 тысяч долларов.

Сам Алиев возражал против заключения под стражу и утверждал, что ни от кого не прятался. Тем не менее суд счёл, что препятствий для выдачи фигуранта азербайджанским властям не существует. В ходе разбирательства установили: мужчина пребывал на территории РФ нелегально, не имел постоянной регистрации в Петербурге, обзавестись семьёй и детьми он не успел, а официального места работы у него нет.

Напомним, 54-летнего Юсифа Алиева, находившегося в международном розыске с 2008 года, задержали в Санкт-Петербурге несколько дней назад. Его подозревают в убийстве двух и более человек. Ему также вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, что грозит лишением свободы до 15 лет.