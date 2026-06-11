Пятиклассницу увезли на скорой после игры в школьном коридоре

В Амурской области школа выплатит компенсацию девочке, которая получила черепно-мозговую травму после «шутки» одноклассника. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошёл в селе Черемхово. По данным канала, учительница отпустила пятиклассников с урока раньше, после чего в коридоре 11-летний мальчик решил подурачиться и прыгнул на школьницу. Девочка упала и сильно ударилась головой. Её увезли на скорой помощи и госпитализировали. Позже ребёнок продолжил лечение амбулаторно.

Из-за травмы школьница пропускала занятия. После выписки, как сообщалось, у неё появились головные боли, она стала бояться оставаться одна и замкнулась в себе.

Уголовное дело в отношении мальчика не возбудили из-за возраста. При этом суд указал, что травма произошла во время урока, а значит, дети должны были находиться под надзором школы. В итоге наказали классного руководителя и дежурного учителя. Суд также обязал образовательное учреждение выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Эта история снова подняла вопрос о безопасности детей в школах: даже короткий промежуток без присмотра может закончиться серьёзной травмой и судебным разбирательством. Так, ранее школьница из Перми скончалась на глазах одноклассников после падения дерева.