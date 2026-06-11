Богатейший депутат Сургута встал по колено в грязи перед бульдозером ради защиты аэродрома
Депутат Сургута Барсов встал перед бульдозером, препятствуя намыву песка
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Самый состоятельный депутат думы Сургута Евгений Барсов лично попытался остановить намыв песка рядом со своим частным аэродромом «Боровая». Он вышел на площадку и встал по колено в грязи перед работающим бульдозером, сообщает URA.ru.
Депутат из Сургута останавливает намыв песка. Видео © URA.ru
Работы ведёт компания «ЮВиС». Депутат уверен, что они идут за пределами разрешённой зоны и угрожают безопасности аэродрома.
«Если сейчас намоют большую кучу песка, он полетит на аэродром. Это может привести к поломке самолётов», — заявил Барсов.
Особую тревогу вызывает посадка и взлёт вертолётов, включая Ми-8. При посадке на песок поднимается огромная пыль, что губительно для технических узлов машины, пояснил депутат.
В администрации Сургута сообщили, что знают о конфликте и разбираются в нём. На место вызвали полицию. Запрос в «ЮВиС» отправлен, на момент публикации комментарий получить не удалось.
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