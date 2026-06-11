Богатейший депутат Сургута встал по колено в грязи перед бульдозером ради защиты аэродрома

Самый состоятельный депутат думы Сургута Евгений Барсов лично попытался остановить намыв песка рядом со своим частным аэродромом «Боровая». Он вышел на площадку и встал по колено в грязи перед работающим бульдозером, сообщает URA.ru.

Депутат из Сургута останавливает намыв песка. Видео © URA.ru

Работы ведёт компания «ЮВиС». Депутат уверен, что они идут за пределами разрешённой зоны и угрожают безопасности аэродрома.

«Если сейчас намоют большую кучу песка, он полетит на аэродром. Это может привести к поломке самолётов», — заявил Барсов.

Особую тревогу вызывает посадка и взлёт вертолётов, включая Ми-8. При посадке на песок поднимается огромная пыль, что губительно для технических узлов машины, пояснил депутат.

В администрации Сургута сообщили, что знают о конфликте и разбираются в нём. На место вызвали полицию. Запрос в «ЮВиС» отправлен, на момент публикации комментарий получить не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Венгрии депутаты парламента решили сократить свои зарплаты на 40%. Под сокращение попал даже премьер-министр Петер Мадьяр со своими заместителями. Эта мера затронет не только исполнительную, но и законодательную ветви власти.