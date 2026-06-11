ЧМ-2026 должен объединить соседей, но между США, Мексикой и Канадой всё слишком сложно
В NYT назвали ЧМ-2026 испытанием для США, Мексики и Канады
Обложка © ТАСС / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ЕРА
Чемпионат мира 2026 года возвращает футбол в Северную Америку, но турнир пройдёт на фоне заметного политического напряжения между странами-хозяйками. Об этом говорится в колонке The New York Times.
Авторы материала отмечают, что ЧМ совместно принимают США, Мексика и Канада, однако отношения между ними далеки от праздничной атмосферы. На фоне турнира сохраняются споры вокруг политики Дональда Трампа, торговых конфликтов и неравного распределения матчей.
Главная роль на этом чемпионате досталась США: страна примет 78 из 104 игр. Мексика и Канада получили по 13 матчей, хотя для мексиканцев футбол традиционно имеет гораздо большее культурное значение, чем для американцев.
В колонке подчёркивается, что для Мексики это выглядит особенно болезненно. Страна уже дважды принимала легендарные чемпионаты мира — в 1970 и 1986 годах, когда турниры запомнились эпохами Пеле и Марадоны. Теперь же её роль в событии оказалась куда скромнее.
Канада, по оценке авторов, тоже подходит к турниру в непростой момент. С одной стороны, страна получила сильнейшее поколение футболистов в своей истории. С другой — внутри Канады сохраняются политические разногласия, а отношения с США осложнены заявлениями и давлением со стороны Вашингтона.
Для самих Соединённых Штатов нынешний ЧМ станет уже вторым домашним мужским чемпионатом мира после турнира 1994 года. Тогда футбол только открывался массовой американской аудитории, а теперь он стал заметной частью спортивного рынка страны.
Авторы признают, что в истории чемпионата есть и коммерческая сторона: расширение турнира до 48 сборных и возвращение в самый богатый рынок мира во многом объясняются деньгами. При этом они подчёркивают, что футбол всё равно способен создавать редкое чувство общей причастности.
Главный парадокс ЧМ-2026, по версии NYT, в том, что турнир должен стать праздником соседства и объединения, но проходит в момент, когда между соседями накопилось слишком много раздражения. И всё же именно футбол может на время превратить политическое напряжение в борьбу на поле.
Напомним, чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. Сегодня в матче открытия сыграют Мексика и Южная Африка. Начало в 22:00 по московскому времени.
Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.