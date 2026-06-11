Почему нас тянет налево: учёные нашли странную особенность человеческой походки

Учёные обнаружили необычную особенность: люди разных возрастов и культур при свободной ходьбе чаще начинают двигаться влево, то есть против часовой стрелки. Почему так происходит, исследователи пока объяснить не могут.

На эту закономерность случайно обратил внимание прикладной физик Иньяки Эчеверрия-Уарте из Университета Наварры в Испании. Изначально он изучал, сохраняют ли люди определённую дистанцию друг от друга во время движения, но заметил, что участники экспериментов снова и снова отклоняются в одну сторону.

Сначала учёные решили, что дело может быть в планировке помещения или других внешних условиях. Однако после нескольких лет проверок эта версия не подтвердилась.

В серии экспериментов приняли участие 573 человека. Их просили свободно ходить по разным пространствам — от небольшой арены до открытого школьного двора. В одном из опытов движения участников снимали с дрона, и уже через несколько секунд 80% людей начинали двигаться против часовой стрелки.

Исследователи проверили и другие возможные объяснения. Например, они смотрели, зависит ли поведение от того, правша человек или левша, как он обычно поворачивает у стены и какие правила движения приняты в его стране. Но склонность уходить влево сохранялась.

Чтобы исключить влияние культуры, опыты провели в том числе в Японии, где пешеходные потоки обычно организуются иначе, чем в Испании. Результат оказался тем же: большинство участников всё равно выбирали движение против часовой стрелки.

Похожая картина проявилась и у детей. Учёные проанализировали видео из японского детского сада, где 52 ребёнка свободно двигались под музыку, и снова увидели тот же сдвиг влево.

Авторы работы считают, что открытие может быть важным для изучения пешеходных потоков, эвакуации и поведения толпы. Но главный вопрос пока остаётся без ответа: почему почти всех людей в разных условиях словно незаметно тянет в одну и ту же сторону.

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