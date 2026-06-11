Дроны атаковали центр Краснодара: стали известны подробности разрушений

Ночная атака беспилотников привела к серьёзным повреждениям в Центральном округе Краснодара. Под удар попали многоквартирный дом и расположенный по соседству бизнес-центр. На месте происшествия уже завершили первичное обследование территории на наличие опасных фрагментов.

Специалисты экстренных служб оперативно занялись разбором поврежденных конструкций, которые создавали угрозу для окружающих. Сейчас городские власти готовятся к детальному поквартирному обходу, чтобы зафиксировать весь материальный ущерб.

Во время инцидента из многоэтажки эвакуировали около 80 горожан. Людей временно разместили в безопасном месте на подземной парковке, однако к утру жители смогли вернуться в свои помещения.

Медики осмотрели двоих пострадавших сразу после происшествия. Помощь оказали прямо на месте, поэтому госпитализация никому из них не потребовалась.

Городская администрация заверила, что владельцам поврежденного имущества будет оказана вся необходимая поддержка. Сейчас на объектах продолжаются восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Кроме того, оказалась нарушена газовая магистраль.