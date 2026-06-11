События в Буче имеют признаки спланированной инсценировки, заявил на пресс-подходе в Нью-Йорке постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш стал участником этой антироссийской кампании.

«Сознательно или нет, Генеральный секретарь стал участником этой антироссийской кампании. Однако, в отличие от западных представителей, он подотчётен всему международному сообществу», — отметил Небензя.

Москва уже четыре года просит руководителя ООН содействовать в получении списка жертв. 1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров направил Гутерришу очередное послание с 12 чёткими вопросами о случившемся.

Ждать реакции пришлось больше месяца. По словам Небензи, 8 июня он получил очередную отписку, которая является скорее «издёвкой».

Российская сторона настаивает, что, как государство-член, вправе изучить все исходные материалы. Этого доступа дипломаты добиваются безрезультатно.

Москва не раз заявляла, что ситуация в Буче носит постановочный характер. В Минобороны РФ подчёркивали, что российские войска вышли из города ещё 30 марта 2022 года, а доказательства Киева были обнародованы лишь спустя время.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бездоказательными все претензии Киева, касающиеся инцидента в Буче, поскольку украинская сторона так и не предъявила миру никаких документов о якобы пострадавших.