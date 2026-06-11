События в Буче стали переломным моментом, после которого были сорваны стамбульские мирные переговоры. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода в Нью-Йорке.

По его словам, Россию тогда обвинили в массовых зверствах и военных преступлениях, связанных с убийствами мирных жителей в марте 2022 года. Небензя отметил, что западные правительства и СМИ сразу возложили ответственность на Москву.

Дипломат заявил, что с тех пор российская сторона продолжает добиваться расследования произошедшего. По его словам, Буча стала одним из главных символов обвинений в адрес России на Украине.

«С тех самых пор мы непрестанно пытаемся докопаться до правды, ведь Буча стала своего рода символом «российских зверств» на Украине», — сказал Небензя.

Он также заявил, что Генеральный секретарь ООН, сознательно или нет, стал участником антироссийской кампании вокруг этих событий. При этом Небензя подчеркнул, что генсек подотчётен всему международному сообществу.

Российский постпред в очередной раз отметил, что инцидент в Буче был инсценирован Киевом при поддержке западных спецслужб для достижения политических целей.

«Сразу было очевидно, что этот инцидент от начала до конца был инсценирован киевским режимом при поддержке западных спецслужб для достижения определенных политических целей», — заявил он.

Небензя напомнил, что тела мирных жителей появились в городе уже после выхода российского военного контингента из Бучи. Он снова призвал добиваться установления обстоятельств произошедшего.

Российская сторона ранее неоднократно называла события в Буче провокацией. В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта 2022 года, а опубликованные Киевом материалы появились позднее. Официальный Киев и западные страны, в свою очередь, обвиняли Россию в причастности к произошедшему в Буче. Москва эти обвинения отвергает.