Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала бездоказательными все претензии Киева, касающиеся инцидента в Буче, поскольку украинская сторона так и не предъявила миру никаких документов о якобы пострадавших. При этом Россия неоднократно подтверждала готовность раскрыть любые архивные данные о пострадавших в результате удара по старобельскому колледжу, подчеркнула она во время выступления на ПМЭФ-2026.

Дипломат обратила внимание, что вот уже четвёртый год киевский режим активно манипулирует мировым общественным мнением, муссируя тему Бучи. Она задалась вопросом, почему ни один представитель Украины ни разу не продемонстрировал перед камерами снимки погибших с указанием имён, фамилий, дат рождения, биографий и мест работы, а также не привлёк их родных для публичных свидетельств. По её словам, подлинные трагедии всегда имеют конкретные лица и истории, которые можно предъявить.

«Всё, что вам говорят про Бучу это ложь от первого до последнего слова. Потому что ни один человек, никто от киевского режима ни разу не провел ни одного мероприятия, они истаскались по всем площадкам, и по «оскарам» и Каннским фестивалям, и ни про одного не рассказали с фактами на руках. Это фантомы», — сказала она.

Продолжая тему, официальный представитель МИД РФ на том же брифинге, продемонстрировала журналистам снимки людей, погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на учебное заведение в Луганской Народной Республике. Дипломат не просто вывела фотографии в объективы камер, но и отдельно, персонально рассказала присутствующим о каждом из изображённых на них.

Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, десятки получили ранения. Жертвами стали студенты (преимущественно девушки от 18 до 21 года). Президент Владимир Путин назвал произошедшее бесчеловечным преступлением и заявил, что удар не мог быть случайным, так как рядом не было военных объектов. После трагедии иностранные журналисты, приехавшие в Старобельск, увидели среди завалов личные вещи детей и игрушки. Они не смогли сдержать слёзы. Однако Запад продолжает упорно игнорировать данную трагедию.