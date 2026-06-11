Василий Небензя в ходе пресс-подхода в Нью-Йорке заявил о необходимости доступа к материалам, на которых базируются обвинения в адрес России относительно событий в Буче. Спустя четыре года после случившегося Москва по-прежнему не получила от Секретариата ООН убедительных доказательств, подтверждающих причастность нашей страны к гибели мирного населения.

По словам постпреда, этот инцидент стал инструментом антироссийской кампании и причиной срыва стамбульских переговоров. Дипломат подчеркнул, что российская сторона неоднократно пыталась прояснить ситуацию, однако все обращения к международной организации остаются безрезультатными. Даже майский запрос главы МИД Сергея Лаврова, содержавший 12 конкретных вопросов к Антониу Гутерришу, привел лишь к формальной отписке.

Критике подвергся доклад Управления ООН по правам человека. Как выяснилось, эксперты организации формировали отчеты, опираясь исключительно на данные украинской полиции. Примечательно, что ключевым источником информации послужили публикации в социальной сети Facebook*, причем часть этих ссылок к настоящему моменту удалена.

Российские власти считают недопустимым использование неподтверждённых и исчезающих сетевых данных для подготовки докладов, содержащих серьёзные претензии к государству-члену ООН. На просьбу Москвы верифицировать исходные файлы и проверить объективность приведенных аргументов последовал отказ.

Постпредство РФ настаивает на своём праве ознакомиться с документацией, которая легла в основу громких заявлений. Как сторона, против которой выдвинуты тяжелые обвинения, Россия обязана провести независимый анализ достоверности и подлинности предоставленных материалов.

Российская сторона ранее неоднократно называла события в Буче провокацией. В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта 2022 года, а опубликованные Киевом материалы появились позднее. Официальный Киев и западные страны, в свою очередь, обвиняли Россию в причастности к произошедшему в Буче. Москва эти обвинения отвергает.

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