Послы Британии, Франции и ФРГ прибыли на встречу с замглавы МИД РФ Галузиным

Главы дипломатических миссий Франции, Великобритании и Германии прибыли к зданию российского МИД. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ведомстве зарубежных представителей примет заместитель министра Михаил Галузин. От каких-либо заявлений перед входом все трое воздержались.

Первым на парковку прибыл французский посол Николя де Ривьер, однако из автомобиля он выходить не торопился. Следом подъехал британский представитель Найджел Кейси. Замыкал процессию немецкий дипломат Клеменс фон Гётце. После короткого ожидания все трое одновременно проследовали внутрь.

Ранее в МИД РФ заявили, что Великобритания толкает государства Европы к милитаризации и подготовке прямого столкновения с Россией. В ведомстве отметили, что внешнеполитический курс Лондона практически полностью заточен под задачи сдерживания и ослабления Москвы, а нынешнюю позицию британской стороны дипломат увязал с событиями 2022 года и отказом Киева от мирного урегулирования.