Миршаймер назвал шесть регионов вероятного столкновения РФ и Европы

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Такером Карлсоном выделил полдюжины регионов, которые могут стать ареной прямого противостояния Москвы и коллективного Запада. По мнению политолога, архитектура безопасности в регионе стремительно меняется, делая Восточную Европу зоной повышенного риска.

В перечень потенциально «горячих» направлений эксперт включил Белоруссию, Молдавию, Калининградскую область и Черноморский бассейн. Также в список вошли Балтийское море и Арктический регион, где в последнее время наблюдается таяние льдов, открывающее новые логистические возможности.

По словам американского аналитика, «есть шесть очагов напряжённости», где могут пересечься стратегические интересы двух сторон. Опасность заключается в том, что любой инцидент на данных участках способен спровоцировать масштабную эскалацию с участием европейских государств и Киева.

Миршаймер резюмировал, что ситуация в ближайшие годы будет оставаться крайне нестабильной. Он убежден, что восточноевропейский вектор «станет очень опасным местом» для глобальной геополитики, требующим пристального внимания и осторожности со стороны всех игроков.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, призвавший НАТО напасть на Калининград, попытался объяснить свои слова. По его версии, инициатива нужна, чтобы показать решительный настрой Прибалтики. Он заявил, что Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Главная цель, по его словам, — проецировать уверенность на западных партнёров, чтобы они видели не только «кошмарные сценарии». Будрис подчеркнул, что Прибалтика знает, что делать, и не колеблется, а сдерживание — это и есть гарантия мира.