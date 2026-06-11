«Врагу не пожелаешь»: Звезда «Очень странных дел» рассказал о проблемах с психикой

Дэвид Харбор рассказал, что пережил психологический срыв на фоне тяжёлого периода в личной жизни и карьере. Актёр, известный по роли Джима Хоппера в «Очень странных делах», признался в этом в интервью Variety.

По словам Харбора, конец прошлого года стал для него особенно сложным. В это время вышел альбом его бывшей жены Лили Аллен West End Girl, который многие поклонники связали с их расставанием, а вокруг самого актёра появилось много таблоидных обсуждений.

«У меня случился нервный срыв», — сказал Харбор.

Актёр давно открыто говорит о биполярном расстройстве. Он отметил, что людям со стороны бывает трудно понять, что происходит с человеком во время депрессивного или маниакального эпизода.

Харбор признал, что под сильным стрессом человек может вести себя странно или неловко, а потом испытывать за это стыд. При этом он подчеркнул, что не выбирал такое состояние и «не пожелал бы этого худшему врагу».

Актёр также сказал, что его чувствительность связана не только с трудностями, но и с профессией. По его словам, та же нервная система, которая болезненно реагирует на стресс, помогает ему играть уязвимых и живых персонажей.

Сейчас Харбор говорит, что чувствует себя лучше и старается двигаться дальше. Он возвращается к работе с новым сериалом HBO DTF St. Louis и хочет делать проекты, которые помогают зрителям чувствовать себя менее одинокими.

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