20 ударов руками и ногами: В Ленобласти мужчина насмерть забил приятеля
Житель Ленобласти получил 6 лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого
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В Выборгском районе Ленобласти осуждён мужчина за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Мужчина осуждён за смертельное избиение приятеля. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Суд признал 49-летнего жителя посёлка Возрождение виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть). Инцидент произошёл в ночь на 4 февраля 2024 года.
Пьяный осуждённый во время ссоры из-за личной неприязни избил знакомого 1980 года рождения. Он нанёс жертве не менее 20 ударов руками и ногами. Тот скончался на месте. Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Москвы до смерти забил свою 82-летнюю мать. Инцидент произошёл в апреле на улице Амурская. Пенсионерка скончалась в больнице спустя неделю. Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение.
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