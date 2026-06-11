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Регион
11 июня, 09:26

Чудо с двойным дном: Кореевед раскрыл тёмную сторону экономических успехов КНДР

Кореевед Черкашин: За ростом КНДР скрываются инфляция и обвал воны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные СМИ всё чаще представляют Северную Корею как феномен, называя её путь «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Кореевед Павел Черкашин считает такую формулировку натянутой и ангажированной, особенно в части возложения ответственности на Москву. Об этом он сообщил «Царьграду».

Реальными драйверами роста, по его словам, стали нормализация отношений с Китаем и эффективные схемы обхода санкций.

«Главным фактором роста экономики КНДР я бы назвал не получение дополнительных ресурсов от России, а нормализацию отношений с Китаем и положительную динамику торговли с ним», — подчеркнул эксперт.

Однако за внешним блеском скрывается глубокий внутренний кризис. Последние 2–3 года в КНДР фиксируются высокая инфляция и ослабление национальной валюты: курс воны к доллару вырос на 377,2%, к юаню — на 329,7%. Цены взлетели: рис — на 251%, свинина — на 253%, бензин — на 272%. Причина — резкий рост денежной массы из-за увеличения зарплат в 10–40 раз и запуска масштабных госпроектов, что спровоцировало спекулятивный спрос на валюту и продовольствие.

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Эксперты указывают, что Северная Корея вступила в фазу экономического роста, а её жители осваивают новые потребительские стандарты. Подъём обеспечили взаимодействие с Китаем и Россией: совместные проекты, кооперация и идеологическая гармония. Уровень жизни растёт — построено 10 тысяч новых домов, реализуется программа «10 на 20» (20 индустриальных объектов за 10 лет).

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Владимир Озеров
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