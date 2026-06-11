Силы Черноморского флота уничтожили украинский морской дрон

В юго-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Чёрноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее военно-морские подразделения России начали получать на вооружение ударные FPV-дроны. Беспилотные аппараты уже задействуются в ходе учений частей, которые занимаются противодействием подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС). Испытания проходят в рамках подготовки специализированных подразделений к новым типам угроз на море.