«Рука не отвалится»: Почему опасно подпирать тяжёлый смартфон мизинцем

Привычка подпирать тяжёлый смартфон мизинцем действительно перегружает кисть, но рука от этого не отнимется и не отвалится. Об этом сообщил РИАМО врач Василий Гробылев.

Пугать ампутацией — это не медицина, а манипуляция, указал эксперт. Когда мизинец постоянно удерживает вес телефона в неудобном положении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, в том числе локтевой сгибатель запястья. Длительная статическая нагрузка ведёт к перенапряжению и тендиниту — воспалению сухожилия с болью, ноющим дискомфортом, иногда онемением и слабостью хвата.

«Это не приговор, а сигнал. Лечится отдыхом, сменой нагрузки, иногда противовоспалительными средствами и упражнениями», — сказал доктор.

Гораздо умнее не доводить до боли. Можно держать телефон всей ладонью, чаще менять руки, делать паузы, не зависать в экране часами, заключил специалист.

Однако есть и более неприятные моменты в процессе использования телефона. Ранее Life.ru рассказывал, что привычка смотреть в экран с наклонённой головой перегружает шею и спину. Без коррекции может появиться стойкое нарушение осанки и риск протрузий.