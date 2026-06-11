«Рука не отвалится»: Почему опасно подпирать тяжёлый смартфон мизинцем
Врач Гробылев: Привычка держать смартфон мизинцем ведёт к воспалению сухожилий
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Привычка подпирать тяжёлый смартфон мизинцем действительно перегружает кисть, но рука от этого не отнимется и не отвалится. Об этом сообщил РИАМО врач Василий Гробылев.
Пугать ампутацией — это не медицина, а манипуляция, указал эксперт. Когда мизинец постоянно удерживает вес телефона в неудобном положении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, в том числе локтевой сгибатель запястья. Длительная статическая нагрузка ведёт к перенапряжению и тендиниту — воспалению сухожилия с болью, ноющим дискомфортом, иногда онемением и слабостью хвата.
«Это не приговор, а сигнал. Лечится отдыхом, сменой нагрузки, иногда противовоспалительными средствами и упражнениями», — сказал доктор.
Гораздо умнее не доводить до боли. Можно держать телефон всей ладонью, чаще менять руки, делать паузы, не зависать в экране часами, заключил специалист.
Однако есть и более неприятные моменты в процессе использования телефона. Ранее Life.ru рассказывал, что привычка смотреть в экран с наклонённой головой перегружает шею и спину. Без коррекции может появиться стойкое нарушение осанки и риск протрузий.
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