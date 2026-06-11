Предвыборная кампания в Кракове сопровождалась резонансным заявлением одной из кандидаток, которая в ролике выступила против размещения флагов ЕС и Украины на городских объектах. Марианна Шрайбер опубликовала видео в своих соцсетях, в котором демонстративно выбросила в мусорную корзину флаги Европейского союза и Украины.

В ходе обращения она заявила, что в случае избрания намерена изменить символическое оформление городских зданий.

Кандидат в мэры Кракова выбросила флаги ЕС и Украины в предвыборном ролике. Видео © Х / Marianne Schreiber

«Когда я стану мэром Кракова, я сразу сниму флаги Европейского союза и Украины с городских зданий», — сказала она.

Дальнейшие заявления политика касались идеи усиления национальной идентичности города. Среди предложений прозвучало обещание оставить на улицах только польскую символику. Отдельно кандидат также высказалась за размещение христианских крестов в школьных учреждениях. Ролик с её участием быстро распространился в социальных сетях и вызвал активное обсуждение.

Ранее польская сторона обратилась к Украине с призывом пересмотреть решение о переименовании подразделения ВСУ в честь «Героев УПА»*. Варшава считает это решение ошибочным и ожидает, что Киев внесёт необходимые изменения. Позиция правительства страны уже была озвучена премьер-министром Дональдом Туском.

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