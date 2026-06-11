Гаджеты довели до тика: В Казани семья забила тревогу после странных движений ребёнка

Родителям рекомендуют не давать детям младше пяти лет телефоны и другие гаджеты. К такому выводу пришли специалисты после резонансного случая в Казани, о котором рассказал телеграм-канал SHOT.

В одной семей из Казани у маленького ребёнка появились нервные тики после частого использования гаджетов и телефонов. Видео © Telegram / SHOT

В одной из семей трёхлетний мальчик начал хаотично вращать головой и часто моргать. Мать заметила, что состояние сына быстро ухудшается, и обратилась к врачам. Педиатры диагностировали перегрузку нервной системы и связали её с чрезмерным использованием экранных устройств.

Как пояснила женщина по имени Алина, в тот период дома было напряжённо: дочь переживала подростковый кризис, а сын — сложный возраст трёх лет. Чтобы отвлечь малыша, ему стали давать поиграть в телефон, что в итоге привело к потере самоконтроля и появлению тиков. Сейчас родители восстанавливают здоровье ребёнка: полностью исключили устройства, вернули дневной сон, добавили массаж и электроэнцефалографию. В рамках терапии мальчика купают перед сном прямо в одежде.

По словам невролога Веры Петровой, раннее и частое использование телефонов в будущем грозит нарушениями координации, проблемами с памятью и остановкой социального развития. Ребёнок начинает избегать общения со сверстниками, что ведёт к социофобии, неврозам и расстройствам вроде ОКР. Специалист посоветовала больше двигаться: гулять, заниматься спортом или танцами, а свободное время проводить за рисованием.

Эксперт Минпросвещения и старший научный сотрудник Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Бочкина добавила, что детям до 5 лет гаджеты лучше не давать вовсе. А для ребят от 5 до 7 лет, по её мнению, допустимо лишь 20 минут в день, причём это время желательно разбить на два подхода.

Вместе с тем детский невролог Дмитрий Красных рассказал, что обычные тики у малышей чаще всего неопасны и проходят сами, но важно уметь отличить их от тех, что требуют вмешательства врача. Как пояснил специалист, тики обычно возникают в возрасте от 5 до 10 лет — в период активного развития нервной системы. Они бывают двигательными, например моргание, подёргивание плечом, гримасы или запрокидывание головы, а также голосовыми: покашливание, шмыганье, хмыканье и повторение звуков.