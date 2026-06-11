Cтудент из Плехановки не смог откупиться от солиста «Руки Вверх!» и понесёт наказание
Студента, укравшего мопед у семьи Жукова, приговорили к трём годам работ
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Суд вынес обвинительный вердикт молодому человеку, похитившему электромопед у домочадцев солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Информацию о приговоре публикует Mash.
Максим Меркулов в зале суда. Видео © Telegram / Mash
Подсудимого Максима Меркулова признали виновным в краже в крупном размере. Ему назначили три года принудительных работ с удержанием десятой части заработка в пользу государства. Гособвинение настаивало на более суровом наказании — четырёхлетнем сроке и изъятии 15% дохода.
Сам фигурант своей вины не признал. Он пытался урегулировать вопрос с супругой музыканта напрямую, предложив возмещение ущерба, однако та ответила отказом. В последнем слове Меркулов просил суд проявить снисхождение и позволить ему завершить обучение в университете имени Плеханова.
Напомним, электрический мопед Sur-Ron Light Bee X стоимостью около полумиллиона рублей был похищен у супруги Сергея Жукова Регины Бурд. Обвинение в крупной краже предъявили 20-летнему студенту Максиму Меркулову, которому грозило до шести лет лишения свободы. Сам лидер «Руки Вверх!» признавался, что инцидент произошёл ещё в прошлом году и он не в курсе текущего состояния разбирательства. Позже обвиняемый молодой человек изложил свою версию: в конце октября 2025-го он обнаружил в чате электротранспорта объявление о бесхозном байке, простоявшем без движения несколько месяцев на проспекте Мира, и якобы хотел его подлатать, чтобы вернуть хозяину. По словам студента, он даже обращался в полицию, но содействия в розыске владельца не получил.
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