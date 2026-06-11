Cтудент из Плехановки не смог откупиться от солиста «Руки Вверх!» и понесёт наказание

Сам фигурант своей вины не признал. Он пытался урегулировать вопрос с супругой музыканта напрямую, предложив возмещение ущерба, однако та ответила отказом. В последнем слове Меркулов просил суд проявить снисхождение и позволить ему завершить обучение в университете имени Плеханова.

Напомним, электрический мопед Sur-Ron Light Bee X стоимостью около полумиллиона рублей был похищен у супруги Сергея Жукова Регины Бурд. Обвинение в крупной краже предъявили 20-летнему студенту Максиму Меркулову, которому грозило до шести лет лишения свободы. Сам лидер «Руки Вверх!» признавался, что инцидент произошёл ещё в прошлом году и он не в курсе текущего состояния разбирательства. Позже обвиняемый молодой человек изложил свою версию: в конце октября 2025-го он обнаружил в чате электротранспорта объявление о бесхозном байке, простоявшем без движения несколько месяцев на проспекте Мира, и якобы хотел его подлатать, чтобы вернуть хозяину. По словам студента, он даже обращался в полицию, но содействия в розыске владельца не получил.