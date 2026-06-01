«Месяцами стоял бесхозный»: Студент, взявший мопед семьи Сергея Жукова, пытался вернуть его через полицию

Студент Максим Меркулов, которого обвиняют в краже электромопеда Sur-Ron Light Bee X у семьи Сергея Жукова, рассказал свою версию событий. По словам молодого человека, он не собирался похищать чужое имущество, а наоборот — пытался найти хозяина, сообщает Mash.

В беседе с телеграм-каналом Максим заявил, что в конце октября 2025 года наткнулся в чате любителей электротранспорта на сообщение о бесхозном байке. Мопед якобы простоял несколько месяцев на проспекте Мира.

Парень утверждает, что решил подлатать технику и найти владельца. Он даже написал заявление в полицию, но там, по его словам, помогать ему с поисками не стали.

Меркулов починил двухколёсное транспортное средство и оставил его себе. Позже выяснилось, что мопед принадлежит сыну солиста группы «Руки вверх». Студента задержали, теперь его судят за кражу в крупном размере.

Ранее сообщалось, что электрический мопед, цена которого достигает примерно полумиллиона рублей, украли у супруги Сергея Жукова Регины Бурд. В совершении этого преступления подозревают 20-летнего студента. Молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы по обвинению в крупной краже. Сам лидер группы «Руки вверх!» пояснял, что инцидент случился ещё в прошлом году и он не в курсе, на какой стадии сейчас находится разбирательство.