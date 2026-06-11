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Регион
11 июня, 09:51

Сбой звука сорвал речь Мерца в бундестаге и вызвал смех депутатов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Прямо в начале доклада канцлера Германии Фридриха Мерца перед бундестагом произошёл технический коллапс, который вызвал дружный смех у народных избранников. Подробности инцидента приводит официальный сайт парламента ФРГ, где велась прямая трансляция заседания.

Политик начал рассказывать парламентариям о том, как накануне открывал в Берлине международную авиакосмическую выставку, и собирался привести данные по отрасли за прошлый год, однако в этот момент из динамиков зала внезапно раздался громкий и резкий скрежет.

Услышав этот звук, Мерц смутился и замолчал. Технический сбой привёл к заметному оживлению и волне хохота в зале. Когда звук восстановился, канцлер пошутил, что поговорит о технологиях чуть позже. После этого он продолжил информировать депутатов о положении дел в аэрокосмической сфере страны.

Мерц заявил о потере терпения к социал-демократам
Мерц заявил о потере терпения к социал-демократам

Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Согласно данным опроса института INSA, доля респондентов, положительно оценивающих работу политика, обновила исторический минимум, составив 15%. Для сравнения: в последних числах апреля этот же показатель находился на уровне 19%. При этом количество граждан, выражающих недовольство канцлером, напротив, увеличилось до 77%, что на шесть процентных пунктов больше, чем ранее.

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Вероника Бакумченко
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