Сбой звука сорвал речь Мерца в бундестаге и вызвал смех депутатов

Прямо в начале доклада канцлера Германии Фридриха Мерца перед бундестагом произошёл технический коллапс, который вызвал дружный смех у народных избранников. Подробности инцидента приводит официальный сайт парламента ФРГ, где велась прямая трансляция заседания.

Политик начал рассказывать парламентариям о том, как накануне открывал в Берлине международную авиакосмическую выставку, и собирался привести данные по отрасли за прошлый год, однако в этот момент из динамиков зала внезапно раздался громкий и резкий скрежет.

Услышав этот звук, Мерц смутился и замолчал. Технический сбой привёл к заметному оживлению и волне хохота в зале. Когда звук восстановился, канцлер пошутил, что поговорит о технологиях чуть позже. После этого он продолжил информировать депутатов о положении дел в аэрокосмической сфере страны.

Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Согласно данным опроса института INSA, доля респондентов, положительно оценивающих работу политика, обновила исторический минимум, составив 15%. Для сравнения: в последних числах апреля этот же показатель находился на уровне 19%. При этом количество граждан, выражающих недовольство канцлером, напротив, увеличилось до 77%, что на шесть процентных пунктов больше, чем ранее.