Песков назвал ситуацию в банках РФ стабильной и контролируемой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в российском банковском секторе остаётся стабильной и контролируемой. Так он прокомментировал планы Евросоюза ввести новые ограничения против финансовой сферы.

«Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определённые трудности, определённые тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, всё-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая», — сказал представитель Кремля на брифинге, подчеркнув, что то же самое можно сказать и про банковский сектор.

Он также напомнил, что за финансовой системой внимательно следит российский мегарегулятор. По словам пресс-секретаря, ЦБ принимает необходимые меры для поддержания устойчивости в этой сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что меры правительства по борьбе с инфляцией уже дают результат. На совещании с кабмином российский лидер отметил, что рост цен замедляется в соответствии с планом.