Санкционное давление не препятствует российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать высокую прибыль и продолжать развитие. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя намерение Евросоюза ввести очередные рестрикции против финансовой системы России.

«Наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями», — напомнил он, подчеркнув, что незаконные ограничения уже давно перестали быть чем-то неожиданным.

По его словам, все эти меры нисколько не сказываются на способности организаций зарабатывать, укреплять позиции и удерживать максимально высокие рейтинги надёжности. Финансовый сектор демонстрирует запас прочности вопреки прогнозам недоброжелателей.

Отдельно Песков коснулся вопроса внешнеэкономической деятельности. Он отметил, что на рынке присутствуют компании, закрывающие весь спектр потребностей, связанных с трансграничными торговыми операциями.

На днях стало известно, что Евросоюз готовит 21-й по счёту пакет ограничений, в который могут включить 170 физических и юридических лиц, а также сразу 90 российских банков. По информации СМИ, ссылающихся на дипломатические источники, под санкциями рискует оказаться уже половина всех финансовых организаций РФ, задействованных в международных расчётах.