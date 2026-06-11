Разлетелся в щепки: Появилось видео удара «Герани» по складу дронов ВСУ под Харьковом

Российские военные поразили склад с беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 11 июня. Удар нанесли в районе населённого пункта Великий Бурлук. Для атаки применили БПЛА «Герань».

Уничтожение склада ВСУ с дронами. Видео © Минобороны

В ведомстве заявили, что цель была поражена специалистами войск беспилотных систем. Также Минобороны предоставило соответствующее видео.

«Кадры поражения склада с беспилотными летательными аппаратами ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что авиация и дроны ВС РФ бьют по целям в Харьковской и Сумской областях. Главным инструментом воздействия стали беспилотники «Герань-2». Помимо самолётов, на этом объекте велись тренировки пилотов, а также располагались пункты управления БПЛА.