Работа в жару: сколько часов можно трудиться в духоте, чтобы не навредить здоровью

Если в офисе работает кондиционер, температуру воздуха советуют держать в пределах 24-25 градусов. О том, как перестраивать трудовой график при более высоких показателях, РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Когда помещение не оборудовано климатической техникой, специалисты ведомства рекомендуют уменьшать длительность рабочего дня: на час при 28,5 градуса, на два — если столбик термометра поднялся до 29 градусов, и сразу на четыре часа — при нагреве воздуха до 30,5 градуса. Для сотрудников, вынужденных работать под открытым небом, при температуре от 32,5 градуса и выше непрерывная деятельность не должна длиться дольше 15-20 минут. После этого требуется десяти- или двенадцатиминутный перерыв для восстановления в прохладном помещении. Совокупное время термической нагрузки в течение всей смены не может превышать 4-5 часов для тех, кто носит спецодежду с защитой от солнца, и 1,5-2 часа — для остальных.

«Работы при температуре свыше 32,5 градуса считаются опасными. Переносите такие задачи на утро или вечер и используйте специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — уточнили в ведомстве.

Ранее в ответ на экстремальную жару, установившуюся в ряде областей России, поступило предложение от члена ЛДПР Каплана Панеша. Парламентарий направил в Министерство труда инициативу о внесении корректировок в Трудовой кодекс. Суть новации: зафиксировать за работниками право уходить на временную удалённую работу, если температура воздуха превысит 30-градусную отметку.