Носорогу Кенди из парка Флориды вернули зрение благодаря редкой операции на глаза

В флоридском тематическом парке Disney’s Animal Kingdom самке белого носорога по кличке Кенди вернули зрение с помощью редкой операции. 27-летняя самка всю жизнь живёт в зоологическом парке, поэтому сотрудники быстро заметили изменения в её состоянии, пишет People.

Ветеринары обратили внимание на помутнение в правом глазу животного. После обследования у Кенди выявили катаракту — заболевание, при котором мутнеет хрусталик глаза и без лечения может развиться слепота.

Операция по удалению катаракты у носорога считается редкой и сложной. Ветеринар Disney доктор Бетси рассказала, что готовилась к этой процедуре особенно тщательно.

«Ни к одной операции в своей жизни я так не готовилась», — призналась она. По словам врача, это стало одним из самых важных и ценных моментов в её карьере.

К операции также привлекли офтальмолога из Университета Флориды доктора Кэрин Пламмер. Подготовка заняла не один день: Кенди несколько лет приучали добровольно получать глазные капли до четырёх раз в день.

После вмешательства животному требовалось постоянное наблюдение и защита глаза. Для этого команда костюмеров Disney создала специальную маску, которая подходила под анатомию носорога и при этом позволяла продолжать послеоперационное лечение.

Сейчас Кенди уже вернулась на саванну Animal Kingdom. В Disney отметили, что носорог снова чувствует себя увереннее и видит лучше. Врачи планируют поделиться техникой операции с коллегами, чтобы помочь улучшить лечение носорогов в других зоологических центрах. История Кенди, по словам специалистов, показывает, как совместная работа ветеринаров, учёных и технических команд может менять подход к уходу за животными.

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