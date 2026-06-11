Медвежонок неделю «работал» в аэропорту, а потом вернулся к 4-летнему хозяину

В США четырёхлетний мальчик снова встретился со своим любимым плюшевым мишкой, которого семья случайно оставила в аэропорту. Игрушка пропала перед вылетом на отдых, но сотрудники авиакомпании превратили эту историю в маленькое приключение.

Как сообщает People, мальчик по имени Патрик Уэбб летел с семьёй на Виргинские острова через международный аэропорт Даллас — Форт-Уэрт. Уже перед посадкой родные поняли, что любимый мишка Бобби остался где-то в терминале. Семья попыталась найти игрушку до вылета, но времени почти не было. После взлёта родители заполнили форму бюро находок и стали ждать новостей.

Мишку нашли сотрудники American Airlines. Но вместо того чтобы просто отправить его владельцам, они начали присылать семье фотографии его «рабочей недели» в аэропорту. На снимках Бобби «помогал» с багажом, сидел в кабине, участвовал в работе наземных служб и даже будто бы ассистировал бортпроводникам с напитками. Позже авиакомпания выложила видео с приключениями игрушки в соцсетях.

Когда семья вернулась домой, сотрудники встретили Патрика у выхода на посадку и вернули ему мишку. Вместе с Бобби мальчику передали памятный паспорт, где было отмечено его путешествие по аэропорту. Мать ребёнка поблагодарила сотрудников за то, как они отнеслись к пропаже. По её словам, она надеялась, что игрушку не выбросят, но не ожидала, что о ней так позаботятся. Так обычная потеря в аэропорту закончилась почти сказочно: любимый мишка не просто вернулся домой, а успел за неделю «поработать» в одном из крупнейших аэропортов мира.

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