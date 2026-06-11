Погибшей вместе с клавишником в Финском заливе оказалась певица Анжела Петрук

Личность женщины, найденной погибшей вместе с клавишником кавер-группы «Ностальгия» Евгением Сокуном в Финском заливе, установлена. Ею оказалась 61-летняя певица Анжела Петрук. Об этом в соцсетях артистки написал её сын Максим.

По его словам, в апреле мать устроилась на работу на теплоход компании «Водоходъ» и отправилась в рейс из Нижнего Новгорода. Во время одного из последних разговоров женщина жаловалась родственникам на тяжёлые условия труда. Кроме того, она рассказывала о проблемах с медицинской помощью на судне во время болезни.

Уже 22 мая певица покинула теплоход в Санкт-Петербурге, однако о своём возвращении близких не предупредила. Последний раз Анжела связывалась с семьёй 29 мая. Тогда состоялся обычный разговор с её бывшим супругом. Изучив ноутбук матери после трагедии, Максим выяснил, что телефон женщины последний раз выходил в Сеть вечером 30 мая. На следующий день рыбаки заметили примерно в 800 метрах от берега перевёрнутую надувную лодку, стоявшую на якоре. Неподалёку находился автомобиль мужчины, а внутри машины обнаружили рюкзак Анжелы с документами.

«С прискорбием сообщаю, что мамы больше нет, она погибла», — отметил он.

Ранее в Ленинградской области завершились поиски музыканта Евгения Сокуна, который ранее пропал во время поездки на рыбалку вместе со своей спутницей. 63-летний артист и 61-летняя женщина перестали выходить на связь в начале июня. Позже на берегу водоёма были обнаружены их автомобиль и перевёрнутая лодка.