Операцию по спасению крачки устроили на мосту в Петербурге

В Петербурге на Сампсониевском мосту спасли чайку (а точнее крачку), запутавшуюся в рыболовной леске. Птицу заметили неравнодушные горожане и вызвали помощь, сообщает 78.ru.

Сначала вытащить чайку пытались местные рыбаки, но добраться до неё не получилось. Затем к месту подошли спасатели на лодке, однако и эта попытка не сработала. Тем временем люди на мосту наблюдали, как птица двигается всё меньше. Помочь удалось пожарным: они поднялись к чайке с помощью пожарной стрелы и освободили её из лески.

Сначала казалось, что спасённая птица смогла улететь, но позже выяснилось, что далеко она не добралась. В итоге чайку подобрали, посадили в переноску и передали орнитологу. У неё повреждено крыло рыболовным крючком.

Ранее в Крыму спасли другую чайку, которой тоже понадобилась помощь людей. Туристы на сапах заметили птицу у Николаевки: она дрейфовала в море и почти не пыталась выбраться сама. Оказалось, что у чайки была перебита лапка. Выловить её удалось не с первого раза, после чего птицу передали ветеринарам. После лечения чайки ей планируют сделать протез лапки.