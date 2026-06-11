На юго-западе Москвы заметили чёрно-жёлтую змею, ползающую под машинами

В Москве, в районе Северное Бутово, заметили змею, ползущую по дороге. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Пресмыкающееся обнаружили на Старобитцевской улице, у третьего корпуса дома 21.

«Под машинами на парковке ползает чёрно-жёлтая змея. На момент разговора она находилась под серым авто Toyota», — уточнил собеседник.

По его словам, змея никого не укусила. На место выехали специалисты для отлова.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подвале лаборатории на юге Москвы (Донской район, Варшавское шоссе) нашли крупного полоза. Информации о пострадавших не было, вероятно, змея вела себя мирно.