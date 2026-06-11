«Чем выше зарплата, тем больше смысла»: В Союзе пенсионеров объяснили, как будет работать новая система накоплений

Новая накопительная пенсионная система может быть выгодна прежде всего людям с более высокой зарплатой. Об этом Life.ru заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, предложенный механизм пока ещё никем не опробован, поэтому его нужно внимательно изучать. Эксперт отметил, что прежние модели взаимодействия государственной и негосударственной пенсионной сферы уже применялись и были интересны гражданам как способ накоплений.

Во-первых, нужно объяснять людям, куда деньги будут направляться. Во-вторых, согласие людей, конечно, надо получать. И в-третьих, для того чтобы вообще развивать накопительную пенсионную систему, нужно увеличивать возможности людей, то есть тех, кто работает и получает заработную плату. Только после этого накопительная система себя оправдает. То есть чем больше человек зарабатывает, тем ему выгоднее эта система. Валерий Рязанский Председатель Союза пенсионеров России

По его мнению, в механизме должны участвовать три стороны: государство как гарант на случай проблем, работодатели, помогающие сотрудникам формировать будущую прибавку, и сам человек. Сейчас накопления, по словам Рязанского, заметно не меняют уровень жизни пенсионеров. При средней пенсии около 25 тысяч рублей пожизненная добавка составляет примерно полторы-две тысячи рублей.

Эксперт добавил, что попытки сделать такую систему серьёзной поддержкой можно приветствовать, но без повышения доходов работающих граждан она не сможет дать ощутимый результат.

Напомним, в России сейчас обсуждают установленную пенсионную программу — новый механизм дополнительных накоплений к старости. По задумке, работодатели будут перечислять средства на персональные счета сотрудников в негосударственных пенсионных фондах, а работники станут участниками автоматически, но смогут отказаться.